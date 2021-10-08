Администрация города Татарска Новосибирской области выставляет на аукцион по продаже муниципального имущества объекты:

- нежилое помещение общей площадью 89,4 кв. м, расположенное по адресу: Новосибирская область, г. Татарск, ул. Закриевского,115 .

- нежилое здание котельной общей площадью 64,6 кв.м, расположенное по адресу: Новосибирская область, г. Татарск, ул. 50 лет Октября, дом 27 и земельный участок 218,0 кв.м.

- нежилое помещение общей площадью 188,6 кв.м, расположенное по адресу: Новосибирская область, г. Татарск, ул. Ленина, дом 104б.

- нежилое здание котельной общей площадью 116,1 кв.м, расположенное по адресу: Новосибирская область, г. Татарск, ул. Полевая, дом 55а и земельный участок 678,0 кв.м.

- нежилое здание котельной общей площадью 394,5 кв.м, расположенное по адресу: Новосибирская область, г. Татарск, ул. Закриевского,1а и земельный участок 1519,0 кв.м.

По вопросам осмотра объектов недвижимости обращаться в администрацию города Татарска Новосибирской области каб. 20, этаж: 2, контактный телефон: (383 64) 21906, (383 64) 21766.