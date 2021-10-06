Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств).

По данным следствия, 25 марта 2021 года обвиняемый, являясь участковым уполномоченным отдела полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в здании отдела полиции применил в отношении мужчины специальное средство (наручники), пристегнув его руку к скамье. При этом установленные законом основания для применения в отношении потерпевшего специальных средств ограничения подвижности отсутствовали. После чего, явно выходя за пределы своих полномочий, фигурант по делу нанес мужчине удары руками и ногами по голове и туловищу.

Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый не признал.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, выполнен весь комплекс следственных и процессуальных действий, в связи с чем уголовное дело с утвержденным и.о. Татарского межрайонного прокурора Новосибирской области обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.