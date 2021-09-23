22 сентября около 14 часов 50 минут 79-летний водитель, управляя автомобилем \"Ока\" следовал по автодороге \"Татарск - Киевка\" в направлении с. Киевка и на пересечении неравнозначных дорог совершил столкновение с грузовым автомобилем \"КАМАЗ\" с прицепом, который двигался со стороны трассы Р-254 \"Иртыш\" в направлении автодороги \"Усть-Тарска - Татарск\".В результате столкновения мужчина, управлявший легковым автомобилем от полученных травм скончался на месте происшествия.