В Новотроицке вышла из строя водозаборная скважина. 8 сентября глава Татарского района Ю.М. Вязов подписал постановление о введении режима повышенной готовности на территории Новотроицкого сельсовета. Как говорится в документе, наблюдается периодическое пропадание дебита скважины и ухудшение качества воды с недопустимыми значениями минерализации. Скважина обеспечивала водой 247 человек, из них 54 ребенка, 82 пенсионера. 57 домовладений имеют личные подсобные хозяйства, где содержится 292 головы животных, 1 тыс. 728 птиц. На территории села находятся объекты социально-культурной сферы: школа, детский сад, здание администрации, фельдшерско-акушерский пункт, магазин, библиотека, почта, котельная, которые также являются потребителями воды.

С 17 часов 8 сентября на территории сельсовета введен режим повышенной готовности. Первому заместителю главы района В.В. Горшкову поручено создать оперативный штаб для обеспечения организации мероприятий по ликвидации аварии.

Для снабжения населения заместителю главы района Д.Б. Шиберту поручено организовать подвоз питьевой воды, а также организовать аварийно-восстановительные и другие неотложные работы.

Средства на ликвидацию аварии будут выделены из резервного фонда Правительства Новосибирской области. В администрации района начата подготовка к строительству новой скважины - глава района распорядился провести обследование и оформление земельного участка.