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08.09.2021 | 10:36
Информатор
145
Этот проект посвящён людям, которые много лет живут и трудятся в нашем районе в разных организациях и предприятиях. Герой нового выпуска - директор школы №3 Татьяна Быкова.
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Источник:
День за днем
Диалоги. Игорь Умербаев о спецназе, борьбе с преступностью и депутатских наказах
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