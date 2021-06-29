В Татарском районе на 28 июня было 46 человек больных COVID-19. За сутки выявлено девять больных. Выздоровело с начала пандемии 1 тыс. 356 человек.

В Новосибирской области за сутки зарегистрировано 156 случаев COVID-19. 59 пациентов за сутки выздоровело. Скончались девять пациентов: мужчина в возрасте 88 лет и женщины в возрасте 50 лет, 63 года, 64 года, 76 лет, 79 лет, 81 год, 83 года, 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 тыс. 45 человек. В отделениях реанимации находятся 326 человек. На ИВЛ – 70 пациентов.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 46 тыс. 486 случаев коронавируса. 41 тыс. 401 пациент выздоровел.