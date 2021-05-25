Жители Усть-Таркского района поблагодарили региональных огнеборцев за высокий профессионализм, оперативность и грамотные действия при ликвидации пожара. Благодарность от них поступила на сайт МЧС России в раздел «Спасибо МЧС».

«11 мая 2021 года работники Яркульского ОП ПЧ-127 более 10 часов тушили и отбивали огонь, который пришел из Омской области и окружил д. Мартыново в кольцо и еще немножко и деревня загорелась бы, а у нас в деревне живут одни пенсионеры и инвалиды. Во время пожара ни один дом, ни одно административное здание не пострадали от огня. Огонь просто не прорвался в деревню ему просто не дали зайти своими умелыми действиями работники Яркульского ОП ПЧ-127, а именно Дмитрий Воробьев, Павел Шилов, Иван Тищенко, Егор Мерекин, Александр Савельев и командир ОП Валерий Николаевич Горенков. И спасибо вам всем, что вы есть и приходите к нам на помощь в трудные для нас часы. Большое вам человеческое спасибо».

В своем благодарственном письме администрация Яркульского сельсовета Усть-Таркского района обратилась к начальнику Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенанту внутренней службы Виктору Орлову:

«Уважаемый Виктор Викторович, мы жители д. Мартыново Усть-Таркского района просим Вас наградить ведомственными наградами работников Яркульского ОП ПЧ-127, командиром которого является В.Н. Горенков за их самоотверженный труд. Мы жители очень Вас просим не оставьте наше ходатайство без внимания»

Вместе с тем искренние слова благодарности поступают от жителей других районов Новосибирской области. В этом году с начала пожароопасного сезона новосибирские огнеборцы не допустили распространения огня на территорию шести населенных пунктов и трех садоводческих общества региона, где существовала реальная угроза перехода природного пожара на жилые дома и строения.