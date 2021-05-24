24 мая в преддверии 114-ой годовщины со дня рождения Героя Советского Союза Г.Ф. Байдукова в Новопокровской школе, которая носит имя Георгия Филлиповича, прошла торжественная церемония принятия обучающихся 4-х и 5-х классов в ряды байдуковцев.

Мероприятие прошло на мемориальном комплексе с. Новопокровка, в котором установлен бюст Г.Ф. Байдукову. На линейке присутствовали все ученики школы, их приветствовал директор школы С.В. Миловский. Он познакомил ребят с биографией, подвигом героя, а также произнес напутственные слова. Юнармейцы повязали новобранцам синие галстуки, являющиеся символом объединения. Ученики поклялись с честью и достоинством носить гордое звание – байдуковцы. Посвящение в байдуковцы в Новопокровской школе – ежегодная традиция.



