В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» пресечена деятельность 35-летнего жителя города Омска, осуществлявшего транзит с территории Омской области и сбыт наркотических средств на территории Новосибирской области через тайники - закладки с использованием телекоммуникационной сети Интернет.

Мужчина был задержан сотрудниками полиции около села Новопокровка Татарского района Новосибирской области.

В ходе досмотра автомобиля, которым управлял подозреваемый, сотрудниками полиции было обнаружено и изъято наркотическое средство синтетического происхождения a-pvp массой более 61 грамма.





Как установили полицейские, мужчина забирал из города Омска мелкооптовые партии наркотических средств, которые впоследствии помещал в тайники-закладки для дальнейшего сбыта на территории Новосибирской области.

По данному факту следователем Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). За совершение данного преступления санкция статьи предусматривает наказание до двадцати лет лишения свободы. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.