В прошлом году в Татарском районе родилось 327 детей 166 мальчиков и 161 девочка. 90 новорожденных стали первыми в семье, 118 детей – вторыми, 67 – третьими. В многодетных семьях появились 52 малыша. В 54 случаях отделом ЗАГС по Татарскому району производилось установление отцовства. Также было зарегистрировано 138 браков и 127 разводов. Умерло в 2020 г. в районе 617 человек.

Самыми популярными именами в 2020 г. были: Александр, Артемий, Дмитрий, Иван, Илья, Анна, Ксения, Полина, Милана, София. Среди редких имен: Алексей, Виктор, Вячеслав, Демьян, Елисей, Кристина, Камила, Николь, Нина и Таисия.

За четыре месяца этого года в Татарском районе родилось 95 детей - 41 мальчик и 54 девочки. Первым в семье стал 31 ребенок, вторыми – 24 ребенка, третьими – 19 новорожденных, четвертыми и более – 21 ребенок. В 33 случаях производилось установление отцовства. Было зарегистрировано 38 браков и 36 разводов. Умерло 177 человек, сообщает отдел ЗАГС по Татарской району.