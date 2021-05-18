17 мая в 14.37 в Дмитриевке Татарского района по ул. 40 лет Октября горели надворные постройки и автомобили. В результате пожара на первом участке огнем уничтожен сарай, гараж, два автомобиля. На втором участке сарай и баня горели открытым огнем. Пожар был ликвидирован в 21.33. На тушение привлекались три единицы техники и семь человек личного состава.

15 мая в 18.45 в селе Еланка Усть-Таркского района на ул. Зеленая загорелись надворные постройки. В результате пожара сгорели два сарая, веранда и дровяник. Частный дом огнем не повреждён. На соседнем участке огнем были повреждены стены бани и сгорел сарай. Пострадавших нет. Тушение осуществлялось путём подвоза воды от пожарного водоема, расположенного на расстоянии 1 км. В 19.21 пожар был локализован, а в 23.30 полностью потушен. На тушение привлекались две единицы техники и шесть человек личного состава.