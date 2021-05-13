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13.05.2021 | 12:53
Информатор
170
Мы продолжаем нашу рубрику \"Близкие люди\". Этот проект посвящён людям, которые много лет живут и трудятся в нашем районе в разных организациях и предприятиях. Герой нового выпуска - заслуженный учитель РФ Валентина Копейкина.
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Источник:
День за Днем. Татарск
Историко-краеведческий музей Татарска приглашает жителей и гостей района на акцию Ночь музеев
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