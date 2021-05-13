7 мая в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» поступило сообщение о том, что в одном из отделений коммерческого банка был обнаружен билет Банка России номиналом 5000 рублей с видимыми признаками подделки.

С целью пресечения оборота и своевременного обнаружения поддельных денежных купюр обращаем внимание руководителей торговых предприятий, индивидуальных предпринимателей Татарского района на необходимость использования в своей деятельности специальных аппаратов для определения подлинности денежных купюр номиналом 1000 рублей и 5000 рублей.