Уважаемые жители города Татарска! В связи с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей согласно графику, абонентам, подключенным к данным котельным, необходимо перекрыть запорную арматуру на границе раздела.
График:
19 мая – котельная №1;
20 мая – котельная №3;
21 мая – котельная №6 и котельная по ул. Интернациональной, 31А;
24 мая – котельная №7;
25 мая – котельная №8;
26 мая – котельные №11, 21.
ООО «ТатарскТеплоСбыт»
ООО «Татарская тепловая компания» доводит до сведения абонентов, что работы по опрессовке тепловых сетей пройдут по следующему графику:
14 мая – котельные №9, 10, 18;
17 мая – котельные №13, 28, 31;
18 мая – котельные с. Северотатарское, Первомихайловка, №14;
19 мая – котельные №2, 12, 17;
20 мая – котельные №20, 25, детсада №10;
21 мая – котельные с. Неудачино, Новопервомайское, Дмитриевка;
24 мая – котельные №16, 22, с. Киевка.
Во избежание прорыва внутренних инженерных сетей абонентам необходимо проконтролировать отключение системы отопления.