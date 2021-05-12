Уважаемые жители города Татарска! В связи с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей согласно графику, абонентам, подключенным к данным котельным, необходимо перекрыть запорную арматуру на границе раздела.

График:

19 мая – котельная №1;

20 мая – котельная №3;

21 мая – котельная №6 и котельная по ул. Интернациональной, 31А;

24 мая – котельная №7;

25 мая – котельная №8;

26 мая – котельные №11, 21.

ООО «ТатарскТеплоСбыт»





ООО «Татарская тепловая компания» доводит до сведения абонентов, что работы по опрессовке тепловых сетей пройдут по следующему графику:

14 мая – котельные №9, 10, 18;

17 мая – котельные №13, 28, 31;

18 мая – котельные с. Северотатарское, Первомихайловка, №14;

19 мая – котельные №2, 12, 17;

20 мая – котельные №20, 25, детсада №10;

21 мая – котельные с. Неудачино, Новопервомайское, Дмитриевка;

24 мая – котельные №16, 22, с. Киевка.

Во избежание прорыва внутренних инженерных сетей абонентам необходимо проконтролировать отключение системы отопления.