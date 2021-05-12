11 мая были подведены итоги первого (заочного) тура регионального профессионального конкурса «Воспитатель года Новосибирской области».

По сумме баллов за конкурсные испытания «Интернет-портфолио», «Визитная карточка «Я – педагог», «Мастер-класс» и «Педагогическое мероприятие с детьми», представленные участниками дистанционно, лауреатами конкурса признаны:

Людмила Николаевна Макаровская, воспитатель муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 421 комбинированного вида имени Сергея Николаевича Ровбеля»;

Ирина Александровна Рудермель, воспитатель муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 108 общеразвивающего вида «Зазеркалье»;

Татьяна Андреевна Серебренникова, воспитатель муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 494 комбинированного вида»;

Руфина Рафаэльевна Устименко, музыкальный руководитель муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 12 г. Татарска;





Светлана Матвеевна Ширяева, учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Новосибирского района Новосибирской области – детский сад «Елочка»;

Людмила Юрьевна Шишанова, учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Егорка» р.п. Кольцово;

Юлия Олеговна Шуваева, инструктор по физической культуре муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 398 «Ласточка» комбинированного вида».

20 мая 2021 года в ходе второго (очного) тура, который будет проходить в Новосибирском педагогическом колледже им. А.С. Макаренко, лауреаты конкурса выступят с докладами «Моя педагогическая находка» и примут участие в «Ток-шоу». По итогам тура будет объявлен победитель конкурса.