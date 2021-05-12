В Новосибирской области усилят меры безопасности в школах, колледжах и детских садах. Письмо с рекомендациями подписал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов после трагедии в Казани. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Документ содержит правила, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья как обучающихся, так и работников образовательных организаций.





«Необходимо выработать дополнительные меры с учётом анализа обстановки в субъекте Российской Федерации, провести проверки состояния защищённости организаций, организовать разъяснительную работу в педагогических коллективах, провести классные часы о законопослушном поведении, общешкольные родительские собрания», – говорится в тексте документа.





Рекомендации включают подробный антикризисный план работы. Деятельность антикризисной команды должна обеспечиваться поддержкой внешнего консультанта, который оказывает помощь как на стадии формирования команды, её обучения, так и во время действия ЧС. В рекомендациях уточняется, что этим специалистом должен быть представитель антикризисного подразделения или городской службы экстренной психологической помощи.

Текст письма министра: https://docs.edu.gov.ru/document/3d67b48dfb48c8176c725d8266f3f486/download/3767/