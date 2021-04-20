15 апреля в Татарский районный суд поступило уголовное дело по обвинению:

- Ивановой Г.О. в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 - п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 - п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 - п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ;

- Украинченко Ю.А. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ;

- Мартемьянова А.С. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ;

- Иванова Н.А. в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 - п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ;

- Полякова Р.А. в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 - п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Согласно обвинительному заключению Иванова Г.О., являясь организатором организованной группы, в период не позднее ноября 2019 г. по 4 июня 2020 г. совместно с участниками организованной группы Поляковым Р.А., Мартемьяновым А.С., Ивановым Н.А. и Украинченко Ю.А. в разных составах, действуя согласно разработанному плану и четкому распределению ролей между участниками, по отработанной системе конспирации и защиты от правоохранительных органов, используя денежные средства, полученные в результате незаконного сбыта наркотического средства, в нарушение Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 года №3 ФЗ, Постановления Правительства РФ «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ» от 30.06.1998г. № 681, совершили ряд особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств на территории г. Татарска и Татарского района.

Уголовным кодексом Российской Федерации деяния, предусмотренные п. а. ч. 4 ст. 228.1 наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Дело назначено к слушанию на 14.30 26 апреля.