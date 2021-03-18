26 марта в 18.00 в Открытом пространстве «Библиотека» состоится премьера видеоспектакля «Потерянный» любительского театрального коллектива «Светлая галёрка».

Егор Галёв, режиссер:

- Постановку начинали готовить ещё в конце прошлого года, когда ситуация с проведением мероприятий была не очень понятна. Поэтому мы сразу решили делать её в онлайн-формате: вышли на сцену, расставили камеры, микрофоны и всё записали. Надеемся, что когда-нибудь мы сможем показать этот спектакль и вживую. А пока приглашаем всех в «Открытое пространство» (это в центральной библиотеке, как заходишь, сразу налево). Для вас будет показана видеоверсия постановки. «Потерянный» - это история человека, который находит возле своего дома туфлю, и ему обязательно нужно выяснить кому она принадлежит. Почему это так важно для него? Разгадка не так проста, как может показаться на первый взгляд. Продолжительность спектакля: 30 минут. Всех ждём! Вход свободный.