Добавить комментарий (2)

Новосибирская учительница призналась следователям в том, что отправила интимное видео своему 15-летнему ученику. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

«В ходе допроса следователю СКР подозреваемая дала признательные показания», – отметила Анастасия Кулешова.

Напомним, ранее СК возбудил уголовное дело по статье «Развратные действия, совершённые в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста». Это случилось после того, как ученик школы разослал интимное видео с участием своей учительницы. На записи женщина раздевалась под музыку. Изначально озвучивалась версия, что её аккаунт в социальной сети взломали, а видео предназначалось её молодому человеку.