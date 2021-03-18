Добавить комментарий (2)

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Новосибирская учительница призналась следователям в том, что отправила интимное видео своему 15-летнему ученику. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
«В ходе допроса следователю СКР подозреваемая дала признательные показания», – отметила Анастасия Кулешова.
Напомним, ранее СК возбудил уголовное дело по статье «Развратные действия, совершённые в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста». Это случилось после того, как ученик школы разослал интимное видео с участием своей учительницы. На записи женщина раздевалась под музыку. Изначально озвучивалась версия, что её аккаунт в социальной сети взломали, а видео предназначалось её молодому человеку.
Дело возбудили по статье ч.1 ст.135 УК РФ «Развратные действия, совершённые в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста». Максимальное наказание по данной статье – до трех лет лишения свободы.    
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Источник: Вести-Новосибирск  

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18 Марта | 08:38 (ссылка #1688709)
Какой он несовершеннолетний - малолетка?! В 14 лет получил паспорт и должен отвечать за свои поступки. Просто пошло гнилое поколение зачатое после "яги" и "палёнки"   Я не  одобряю глупость учительницы, а его вообще за мужика не считаю за то что всё это распространил в сеть.
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18 Марта | 08:43 (ссылка #1688710)
Сейчас он маленькая вошь,а вырастит станет гнидой!
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