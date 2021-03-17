Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области по результатам проведенной проверки по сообщениям СМИ о направлении учительницей одного из образовательных учреждений Татарского района своему ученику видеозаписи эротического содержания, возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней жительныцы города Татарска по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).

По данным следствия, в феврале 2021 года подозреваемая, используя сеть Интернет, направила в социальной сети 15-летнему подростку видеозапись с демонстрацией обнаженных частей тела.

В настоящее время следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.



