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В связи с погодными условиями проведение XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021» переносится на 14 февраля. Регистрация участников 9:00-11:00, торжественное открытие в 11:45.
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