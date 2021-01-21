В поликлинике Чановской ЦРБ начинается бесплатная вакцинация граждан против новой коронавирусной инфекции.

К вакцинации допускаются лица от 18 лет и старше, при отсутствии противопоказаний. Работающим гражданам по вопросу вакцинации нужно обращаться к своему работодателю для включения в список желающих пройти вакцинацию. Остальные категории граждан, в том числе пенсионеры, для записи и уточнения информации могут обратиться по тел. 8 (383 67) 21-420 или 8-923-139-0228 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.30 часов. Телефон для справок – 8 (383 67) 23-112.

В первую очередь вакцинироваться будут работники медицинских, образовательных, социальных учреждений, люди с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, ожирением, сахарным диабетом, граждане старше 65 лет. А также сотрудники общественного транспорта, коммунального хозяйства, правоохранительных органов, органов власти.