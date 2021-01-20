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В нашей группе во ВКонтакте мы проводим конкурс репостов! 5 счастливчиков получат по 100 рублей на телефон! Все подробности в нашей группе ВК "Газета "Сибирская Околица" или по ссылке: https://vk.com/wall-33683505_46803
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