12 января в ледовом дворце «Юность» стартовал турнир «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова среди юношей 2008-09 г.р.

Расписание игр

12 января

18.00 – «Юность» (Татарск) – «Снежинка» (Довольное)

13 января

16.00 - «Факел» (Куйбышев) – «Снежинка»

18.00 «Юность» - «Шторм» (Убинское)

14 января

9.00 – «Юность» - «Факел»

11.00 – «Шторм» - «Снежинка»