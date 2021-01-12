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12 января в ледовом дворце «Юность» стартовал турнир «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова среди юношей 2008-09 г.р.

Расписание игр
12 января
18.00 – «Юность» (Татарск) – «Снежинка» (Довольное)
13 января
16.00 - «Факел» (Куйбышев) – «Снежинка»
18.00 «Юность» - «Шторм» (Убинское)
14 января
9.00 – «Юность» - «Факел»
11.00 – «Шторм» - «Снежинка»
Соревнования проходят без болельщиков. Полные записи всех игр сборной Татарского района можно будет посмотреть на ресурсах студии телевидения "День за днем" Татарск
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Источник: ХК Юность  

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