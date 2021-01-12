Вынесен обвинительный приговор Сушкову В.В. и Сушкову Е.А., совершившим разбойное нападение на оператора АГЗС в июне 2020 г.

28.12.2020 г. вынесен обвинительный приговор Сушкову В.В. и Сушкову Е.А., которых суд признал виновными в совершении по предварительному сговору разбоя - нападения в целях хищения имущества, принадлежащего «АГЗС Татарск», с незаконным проникновением в помещение операторной автомобильной газовой заправочной станции, при этом в адрес потерпевшего – оператора станции высказывалась угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья. При совершении преступления в качестве оружия использовался пневматический пистолет. В результате разбойного нападения Сушковы похитили денежные средства в сумме 2500 рублей, принадлежащие АГЗС-30 ООО «АГЗС Татарск», а также сотовый телефон, принадлежащий оператору АГЗС.

Суд, признав подсудимых виновными. Назначил Сушкову В.В. 7 лет 6 месяцев лишения свободы. Сушкову Е.А. 7 лет лишения свободы. Отбывать наказания обоим подсудимым предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.