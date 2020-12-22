31 декабря пассажирские перевозки автобусами Татарского АТП будут осуществляться по следующему графику:

Татарск – Увальское, Ускюль; - Моховое – 7.00, 16.10.

Татарск – Волово; - Успенка; - Николаевка; - Красноярка – 6.45, 16.00.

Татарск – Казачий Мыс; - Тайлаково; - Новомихайловка – 7.10, 16.20.

Татарск – Нововознесенка – 9.00, 16.00.

Татарск – Первомихайловка – 9.00, 16.20.

1, 2, 3 и 7 января – перевозки осуществляться не будут.

4, 5, 6 января и в последующие дни с 8 января перевозки будут осуществляться по регулярному расписанию.

Автобус до Киевки в праздничные дни будет ходить по расписанию, автобус до Северотатарского – в 7.55 и 17.20.