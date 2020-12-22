Совет депутатов Усть-Таркского района объявляет конкурс по отбору кандидатур на должность главы района.





Конкурс пройдет 26 января 2021 года, начало в 10.00 (часов), в зале заседаний здания администрации района по адресу: ул. Дзержинского, 7 село Усть-Тарка.

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, достигшие возраста 21 год, владеющие государственным языком РФ, отвечающие требованиям, предъявляемым к кандидату на должность главы района, установленным Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Усть-Таркского района, утверждённого решением сессии Совета депутатов района от 19.08.2020 № 349.

В число требований к кандидатам на должность главы района включаются требования о соблюдении запретов и ограничений, установленных федеральным законодательством для лиц, замещающих муниципальные должности.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление (приложение 1 к Положению);

2) две фотографии размером 3х4см;

3) заполненную и подписанную анкету (приложение 2 к Положению);

4) паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации;

5) программу развития муниципального образования (предложения по улучшению качества жизни населения в муниципальном районе), подготовленную в соответствии с требованиями, указанными в приложении 3 к настоящему Положению;

6) документы, подтверждающие стаж работы (при наличии): копию трудовой книжки, заверенную по месту работы или нотариально, и (или) иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

7) документы об образовании;

8) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку, характеристики, награды, рекомендации (предоставляются по желанию кандидата).

9) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы района (на отчетную дату);

10) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы района (на отчетную дату).

Документы представляются кандидатом лично.

Копии представленных документов должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы.

Прием документов производится с 10 декабря 2020 года по 23 декабря 2020 года кабинет № 3, «Отдел по работе с обращениями граждан, правового консультирования и юридической работы - Общественная приемная главы района», в здании администрации района, понедельник – пятница с 09.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов, выходные дни: суббота и воскресенье, контактный телефон для получения справочной информации 22-213.