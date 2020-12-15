- Осень осталась позади, но лучшие аграрии района, продолжают получать заслуженные награды, в связи с Днём сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Рабочая группа по-прежнему поздравляет тружеников на местах. Глава Татарского района и заместитель главы администрации поздравили коллектив сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза «Зубовский» и Фирмы «ДИАС-СИБИРЬ».- В 2020 году одиннадцать школ города и района приняли активное участие в новой программе дополнительного образования для учащихся средних и старших классов – «Школа юного агронома «Агродозор». Итоги проекта были подведены 7 декабря в зале районного Дома культуры «Родина».- Отделение милосердия получило оборудование для пожилых граждан в рамках долговременного ухода. Благодаря федеральному проекту «Старшее поколение» на базе комплексного центра социального обслуживания населения создаются условия для качественной жизни граждан пожилого возраста.- 3 декабря – в День Неизвестного Солдата – в России чтят память всех воинов, которые отдали свои жизни, защищая родину. Мероприятия возложения цветов к Вечному огню прошли по всей стране, в том числе и в Татарске.- Детские сады Татарского района продолжают преображаться. Только за последний месяц новые окна появились сразу в нескольких дошкольных учреждениях. Но для организаций также является важным и обновление материально – технической базы. Поэтому сейчас детские сады получают новую мебель.- Нового председателя ревизионной комиссии Татарского района назначили в ходе очередной рабочей встречи депутатов. Третья сессия районного совета депутатов четвёртого созыва состоялась в зале городской администрации. Там же обсудили самые главные и крупные проекты, запланированные на ближайшее время.- В конце ноября в Государственном концертном зале Новосибирской областной филармонии имени Каца прошла торжественная церемония награждения наиболее отличившихся работников культуры региона. От Татарского района награды в различных номинациях получили пять работников культуры и одно учреждение. Позже чествование земляков состоялось в районном Доме культуры «Родина».- Определён победитель Чемпионата «Страница 21». Мероприятие является крупнейшим в стране всероссийским соревнованием среди юных чтецов. Уже на протяжении шести лет чемпионат помогает старшеклассникам проявить свои таланты и доказать любовь к чтению.- В начале декабря жюри подвели итоги районного онлайн - фестиваля «Хлебное раздолье». Конкурс проводился в трех группах по двум номинациям «Визитная карточка» и «Творческий номер».- Студия «День за днём» готовит к выходу новый фильм из документального цикла «В объективе эпохе». В очередной работе будет рассказано о Владимире Ивановиче Старостенко. Бывший министр путей сообщения России, начальник Западно – Сибирской и Московской железных дорог, выпускник школы №5 города Татарска. Каким запомнили этот человек тем, кто был знаком с ним лично, и какой путь пришлось проделать Владимиру Ивановичу, прежде чем занять высокие должности? Ответы на эти вопросы зрители нашего канала узнают уже совсем скоро.