Татарская межрайонная прокуратура проверила исполнение законодательства при реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

Установлены нарушения при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

Мать несовершеннолетних детей направила средства материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья.

Однако приобретенное жилье, как требует закон, не было оформлено в общую собственность всех членов семьи, в т.ч. несовершеннолетних детей.

По результатам проверки межрайонным прокурором направлено в суд исковое заявление с требованием о признании права общей долевой собственности на приобретенное жилое помещение за всеми членами семьи в размере ¼ доли.

Иск удовлетворен. На основании вступившего в законную силу решения Татарского районного суда ответчик направил в Управление Росреестра по Новосибирской области документы для регистрации прав всех членов семьи на жилое помещение.

В результате принятых мер восстановлены жилищные права двух несовершеннолетних детей, в т.ч. права ребенка-инвалида.