Скончался глава Усть-Таркского района Новосибирской области Александр Турлаков. Об этом корреспонденту «Вести Новосибирск» сообщил источник редакции. О его смерти стало известно в понедельник, 7 декабря. Собственный источник редакции сообщает, что Турлаков скончался из-за коронавируса. Неделю назад мужчина ушёл на больничный. Он лечился в Усть-Таркской районной больнице. Ему оказывали помощь медики района и областного центра, но не смогли помочь.

Александр Турлаков родился 20 июля 1953 г. Около 30 лет он занимал пост главы района.

Свою трудовую деятельность по окончании Новосибирского сельскохозяйственного института начал в 1976 году главным зоотехником совхоза "Угуйский" Усть-Таркского района. 13 лет проработал в хозяйстве, прошел путь от зоотехника до директора, 5 лет возглавлял совхоз. В 1988 году избран секретарем Усть-Таркского райкома КПСС по сельскому хозяйству. В марте 1990 года стал председателем исполкома Усть-Таркского районного Совета народных депутатов. В декабре 1991 года назначен главой администрации Усть-Таркского района Новосибирской области. В 1995 году проходил целевую зарубежную переподготовку глав территориальных администраций в Великобритании. В 2004 году в соответствии с новыми нормами законодательства Александра Петровича Турлакова избрали Главой Усть-Таркского района Новосибирской области. В 2005 году в составе делегации Новосибирской области проходил стажировку в Голландии по вопросам организации работы органов местного самоуправления.

Награжден государственными наградами: знак отличия «За заслуги перед Новосибирской областью», Почетная грамота Новосибирской области (2009), медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2011), медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (2013).

