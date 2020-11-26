В Татарский районный суд поступило уголовное дело по обвинению Г. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере).

Органами предварительного следствия Г. обвиняется в том, что в период времени с 17 июля 2018 года по 29 мая 2020 года, являясь старшим клиентским менеджером Дополнительного офиса № 3349/25/06 г. Татарска Новосибирского регионального филиала АО «Россельхозбанк», путём обмана и злоупотребления доверием управляющей и кассира банка, совершила мошенничество путём составления от имени клиентов банка, которые не знали о данных фактах, соглашений о кредитовании, тем самым вносила недостоверные сведения в банковские документы, подтверждающие получение кредитной банковской карты клиентом, далее, завладев банковской картой клиента, получала доступ к банковским счетам клиентов, откуда производила списание денежных средств по своему усмотрению.

В результате действий Г. АО «Российский Сельскохозяйственный банк» был причинён материальный ущерб в размере 3 123 662 рубля 98 копеек.

Дело назначено к слушанию на 17.12.2020 г.