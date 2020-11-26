В рамках рабочей встречи производственные объекты исправительной колонии №15 посетили глава города Татарска Алексей Сиволапенко, начальник отдела финансов учета, отчетности и закупок администрации города Татарска Сергей Хлестунов, начальник отдела организационной, кадровой и правовой работы администрации города Татарска Александр Мартынцов.

Временно исполняющий обязанности начальника учреждения подполковник внутренней службы Андрей Копиця провел делегацию по производственных объектам, показал участки промышленной зоны, рассказал о возможностях производства и изготовления продукции.

Гостей заинтересовали возможности швейного производства и изготовления металлоконструкций для муниципальных нужд города Татарск. Достигнуты предварительные договоренности в изготовлении продукции.