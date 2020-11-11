С 9 ноября распоряжением главы Татарского района на должность директора муниципального казенного учреждения "Молодёжный центр Татарского района» назначен Роман Валерьевич Лезин.

Роман Валерьевич окончил Новосибирский государственный аграрный университет по специальности «агроинженер». Работал преподавателем специальных дисциплин в Татарском политехническом колледже.

Напомним, что до февраля этого года Молодежный центр возглавлял М.А. Пучков, затем его на должности сменила Н.С. Соловьева.