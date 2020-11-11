



10 ноября в 11.40 водитель 1985 года рождения следовал на автомобиле ВАЗ-2106 по автодороге с. Усть-Тарка – г. Татарск и на 14 км выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21102 под управлением 50-летнего водителя. В результате аварии водитель автомобиля ВАЗ-21102 погиб на месте. С тяжелыми травмами в медицинское учреждение госпитализированы пассажиры автомобиля ВАЗ-21102 – мужчины 1994 и 1944 годов рождения, а также водитель автомобиля ВАЗ-2106 и его пассажирка – женщина 1989 года рождения.