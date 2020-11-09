В городе Татарск Новосибирской области могут ввести режим чрезвычайной ситуации после схода вагонов грузового поезда. Об этом во время оперативного совещания в Правительстве региона сообщил начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

«Проводятся работы по уборке аварийного состава, восстановление железнодорожного полотна, работы по обработке грунта сорбентом для сбора нефтепродуктов. Прошу главу муниципального района рассмотреть вопрос о введении режима ЧС на территории станции в населенном пункте Татарск», - сказал он.

Из-за аварии движение поездов задержали более чем на шесть часов. В настоящий момент на месте работают пять восстановительных поездов, спасатели из Новосибирской и Омской областей, подразделения района.