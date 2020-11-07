16 мая 1975 г., к 30-летию Победы, в Еланке открыли памятник бойцам Великой Отечественной воны. Это было грандиозное событие для жителей. На открытие, в буквальном смысле слова, собралось всё село. И стар, и млад шли с цветами и венками, чтобы почтить память земляков, участников Великой Отечественной войны. Каждый год в День Победы спешили жители села к памятнику, чтобы вспомнить поимённо тех, кто отдал свои жизни за нашу свободу. Шли годы, фронтовиков становилось всё меньше и меньше. На 75-летие Победы уже никто из них не пришёл. За 45 лет памятник обветшал и требовал реставрации. За все это время проводился только косметический ремонт. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне было решено провести благоустройство памятника и прилегающей территории. В ходе конкурсного отбора проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных на местных инициативах, был реализован проект «Благоустройство территории памятника защитникам Отечества в годы ВОВ в селе Еланка». Финансирование проекта включает в себя: субсидии из областного бюджета области - 70%, средства из бюджета сельского поселения - 20%, добровольные пожертвования граждан - 10%. На эти денежные средства были проведены ремонтные работы. Участие и победа в региональном конкурсе общественных стартапов «Со мной регион успешнее» дали возможность приобрести саженцы по проекту «Аллея Победы» в питомнике и озеленить территорию памятника. Проведена акция «Посади дерево», где добровольцы посадили зеленые насаждения.

3 ноября, в преддверии праздника Дня народного единства, состоялся торжественный митинг, посвященный открытию обновленного монумента. Этим мероприятием было решено провести закрытие Года Памяти и Славы. На торжественном митинге, с соблюдением санитарных норм, приняли участие председатель Совета депутатов Усть-Таркского района Н.И.Синяков, глава Еланского сельсовета О.А. Рубцова, директор МКОУ Еланская СОШ Л.В. Шнянина, председатель совета ветеранов В.В. Карпова, настоятель храма Архистратига Михаила Сергий.



