В Новосибирской области с 6 по 9 ноября проходят профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель».

Экипажи ДПС выявляют водителей в состоянии опьянения, пресекают грубые нарушения правил дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. На некоторых улицах проводятся сплошные проверки водителей на состояние опьянения.

Всего за 10 месяцев текущего года в Новосибирской области выявлено 7200 водителей, управлявших транспортным средством в нетрезвом состоянии. За этот же период зарегистрировано 234 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения и отказавшихся от медицинского освидетельствования, в которых 55 человек погибли, 277 получили различные травмы.

Госавтоинспекция напоминает, что в настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За такое же нарушение, совершенное повторно, водителя могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы до 2 лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет.

Автоинспекторы призывают водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии и просят новосибирцев сообщать в Госавтоинспекцию о фактах управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения.