- Главы муниципальных образований, а также специалисты разных отраслей обсудили на совещании развития спорта, культуры и молодёжной политики. Несмотря на все ограничения, работа по этим направлением не останавливается.- Благодаря участию в конкурсе общественных стартапов «Старт - новым инициативам!» на территории школы номер 4 появилась игровая площадка для младших школьников. На выигранные средства были приобретены необходимые материалы для оборудования нового игрового места на пришкольном участке.- В соответствии с законом «Об обеспечении жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в торжественной обстановке передали ключи от квартир. Стоит отметить, что ранее пятеро молодых людей уже стали счастливыми обладателями собственного жилья. Церемонию вручения провёл исполняющий обязанности главы Татарского района Вячеслав Горшков.- В селе Новотроицк появится новый модульный клуб. Сейчас уже определено место для оформления земельного участка под его строительство. Этот и ряд других вопросов обсудили в ходе рабочей поездки исполняющего обязанности главы Татарского района Вячеслава Горшкова и заместителя главы Юлии Лысенко.- К своему завершению подошла четырнадцатая Всероссийская киноакция «Вера, надежда, любовь в российских семьях». Мероприятие стартовало 30 сентября не только в городе Новосибирске, но и во всех регионах. Татарский район также принял участие в традиционном кинопоказе.- В Новом учебном году в школах Татарского района появились кадетские классы. Для учеников реализуются общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, а также дополнительная деятельность. Главная цель кадетских классов - воспитание патриотизма, духовной нравственности и физическая подготовка.- Откровенно обо всём. Первый заместитель главы администрации Татарского района Вячеслав Горшков ответил на вопросы школьников и студентов в ходе встречи под названием «Диалог на равных». Также своим жизненным опытом с молодым поколением поделилась заместитель директора политехнического колледжа Ольга Пугачёва. Сам проект нацелен на демонстрацию молодёжи того, что современная Россия – это страна возможностей.- Высокие награды работникам дошкольного образования и железной дороги. В зале районной администрации врчучили почётные грамоты и благодарственные письма. С конкурсными и трудовыми победами поздравили председатель районного совета депутатов Вадим Носков и исполняющий обязанности главы Татарского района Вячеслав Горшков- Новый сезон в самом разгаре. 24 октября в ледовом дворце спорта «Юность» прошло торжественное открытие Чемпионата Татарского района по хоккею «Кубок Поколения» среди ветеранов этого вида спорта. Также на мероприятие состоялось награждение победителей и призёров прошлого сезона.