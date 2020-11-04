По данным оперативного штаба на утро 3 ноября в регионе выявлено 17 844 случая коронавирусной инфекции (+182 за сутки), в том числе у 1 140 детей. 14 648 пациентов выписаны с выздоровлением (+147 за сутки).

Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 70 лет и женщины в возрасте 60 лет, 65 лет и 68 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 600 человек.

В отделениях реанимации находятся 108 человек. На ИВЛ – 30 пациентов.

Госпитализированы всего 64 ребенка, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 981.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 549 пациентов.

Всего в Новосибирской области проведено 725 533 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 755 жителей региона, 55 591 человек снят с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1 525 обращений, госпитализированы 34 человека.