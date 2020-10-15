В Татарском районе завершилась уборочная страда.

Как сообщает управление сельского хозяйства района, обмолочено 78 тыс. 737 га зерновых и зернобобовых культур, валовый сбор зерна составил 138 тыс. 672 тонн, средняя урожайность – 17,6 ц/га.

Наивысшая урожайность зерновых отмечена в колхозе «Победа» – 30,5 ц/га, колхозе «Колос» – 28,2 ц/га и колхозе им. Ленина – 28,1 ц/га.

Больше всех зерна убрали в ООО «Колосок» – 10,7 тыс. тонн, в колхозе им. Ленина – 9,27 тыс. тонн и в ООО «Полесье» – 9,02 тыс. тонн.

На полях района продолжается вспашка зяби. На 12 октября обработано 46,55 тыс. га полей - 107,3% от плана. По вспашке лидируют колхоз «Колос» – 4,71 тыс. га, колхоз «Заря» – 3,68 тыс. га и колхоз «Победа» – 2,89 тыс. га.

С окончанием уборочной страды хлеборобов поздравили и.о. главы Татарского района В.В. Горшков и председатель Совета депутатов района В.В. Носков. «Вы успешно завершили уборку, добились замечательных результатов в сборе урожая, вы напряженно трудились, показывая трудовой героизм. Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что основой ваших трудовых побед являются профессионализм, любовь и преданность избранному делу, верность славным традициям. Выражаем вам чувства искренней признательности и благодарности, дорогие хлеборобы, за ваш нелегкий, но благородный труд, и от всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, семейного благополучия и новых трудовых побед!», - говорится в поздравлении.