В с. Новопервомайское выполнено благоустройство территории кладбища. Установлено ограждение, входные ворота, мусорные контейнеры, отсыпана щебнем дорога. Благоустройство кладбища проведено в рамках исполнения госпрограммы по развитию территорий муниципальных образований Новосибирской области по проектам, основанным на местных инициативах. Для продолжения реализации госпрограммы в 2021 г. управлением строительства администрации Татарского района готовится сметная документация на ремонтные работы в поселениях района.















