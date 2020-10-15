Добавить комментарий (1)

По данным оперативного штаба на утро 15 октября в регионе выявлено 14 566 случаев COVID-19 (+127 за сутки), в том числе у 914 детей. 12 797 пациентов выздоровели (+96 за сутки). Скончались еще шесть пациентов: мужчины, им было 62 года и 74 года, и женщины в возрасте 66 лет, 68 лет, 74 года и 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 513 человек. В отделениях реанимации находится 121 человек. На ИВЛ – 25 пациентов. Госпитализирован 41 ребенок, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 983. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 952 пациента.

На территории Татарского района на 15.10.2020 г. больных COVID-19 - 100 человек. За сутки выявлено больных COVID + 0. Выздоровевших нарастающим итогом - 315 человек.