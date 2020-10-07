18.09.2020 г. Татарским районным судом Новосибирской области был вынесен приговор в отношении бывшего директора ООО «Татарская тепловая компания» и ООО «Татарскэнергогаз» Е.

Как установлено приговором суда, в период с 5.08.2013 года по 26.08.2013 года Е., являясь директором ООО «ТТК» и ООО «Татарскэнергогаз», используя свое служебное положение, похитил 6 000 000 рублей, перечислив их на счет ОАО «ГазТрансКом», в том числе 3 000 000 рублей, полученные ООО «ТТК» от администрации Неудачинского сельсовета Татарского района Новосибирской области и 3 000 000 рублей, полученные ООО «ТТК» от администрации Дмитриевского сельсовета Татарского района Новосибирской области в рамках Соглашений, заключенных для реализации ведомственной целевой программы «Государственная поддержка муниципальных образований по благоустройству территорий населенных пунктов и подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период на 2013-2015 годы», распорядившись ими как своими собственными, не в целях реализации указанной Программы и заключенных Соглашений, а в пользу ООО «Татарскэнергогаз», не являющегося стороной указанных Соглашений, с целью погашения кредиторской задолженности ООО «Татарскэнергогаз» перед ОАО «ГазТрансКом», причинив тем самым муниципальному образованию Неудачинского сельсовета Татарского района Новосибирской области ущерб в размере 3 000 000 рублей и муниципальному образованию Дмитриевского сельсовета Татарского района Новосибирской области ущерб в размере 3 000 000 рублей.

Суд признал Е. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Е. было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.