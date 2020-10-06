В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Чистоозерному району установили и задержали двух ранее судимых за угон и кражу жителей п. Табулга, 1997 и 2000 годов рождения, подозреваемых в угоне автомобиля ВАЗ-2101.

Полицейские установили, что 2 октября в 2.30 в п. Табулга подозреваемые вместе с владельцем похищенного автомобиля распивали спиртные напитки. Воспользовавшись оставленными без присмотра ключами от транспортного средства потерпевшего, подозреваемые незаконно завладели его автомобилем и поехали кататься по автодороге Чистоозерное – Татарск, где в дальнейшем, на 81 км, бросили угнанные «Жигули».

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угон». Фигурантам, давшим признательные показания, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится расследование.