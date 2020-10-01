30 сентября в зале заседаний администрации г. Татарска состоялась первая сессия Совета депутатов Татарского района четвертого созыва. На заседании, помимо вновь избранных 13 сентября депутатов, присутствовали: глава Татарского района Ю.М. Вязов, председатель Совета депутатов Татарского района 3-го созыва А.И. Шмаков, депутат Заксобрания НСО И.Р. Умербаев, представитель министерства региональной политики Новосибирской области С.С. Орлянский, межрайонный прокурор А.Г. Иванов. Сессию проводил депутат В.В. Святаш. Основным вопросом, рассмотренным на сессии, стало избрание председателя Совета депутатов. На пост председателя претендовало два избранных депутата: Тофиг Агасалим оглы Гусейнов и Вадим Валерьевич Носков. Большинством голосов при тайном голосовании председателем был избран В.В. Носков.

Ранее Вадим Валерьевич занимал должность первого заместителя главы Татарского района. Заместителем председателя Совета депутатов избран В.В. Святаш.

1 октября в структуре администрации Татарского района произошли изменения. Глава Татарского района Юрий Маркленович Вязов назначил своим первым заместителем Вячеслава Васильевича Горшкова.

Ранее Вячеслав Васильевич занимал должность директора лицея г. Татарска.