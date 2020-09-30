По данным оперативного штаба на утро 30 сентября в регионе выявлено 13 147 случаев COVID-19 (+77 за минувшие сутки), в том числе у 784 детей. 11 973 пациента выписаны с выздоровлением (+51 за сутки).

Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 49 лет, 66 лет, 81 год и 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 449 человек.

В отделениях реанимации находится 51 человек. На ИВЛ – 15 пациентов.



По оперативным данным на территории Татарского района на 29.09.2020 г. больных COVID-19 - 108 человек. За сутки выявлено 11 больных. Выздоровевших - 224 человек.