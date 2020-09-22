На вооружении филиалов АО «РЭС» имеется достаточно обширный и разнообразный автопарк – всего более 1000 единиц техники, в том числе бригадные автомобили, тракторы, автогидроподъемники, автокраны, снегоболотоходы, мульчеры и прочая спецтехника. Весь этот арсенал жизненно необходим электросетевой компании для обеспечения надёжного и бесперебойного функционирования объектов электросетевого хозяйства в масштабах всей Новосибирской области.

Подразделениями АО «РЭС» ежедневно решаются самые разнообразные производственные задачи – будь то устранение аварийных ситуаций в электрических сетях, строительство и пуско-наладка новых объектов, вырубка просек, ремонт линий электропередачи и оборудования, а также множество других работ, требующих применения автомобильной техники всех видов. Порой, чтобы просто добраться до той или иной электроустановки, энергетикам приходится преодолевать огромные расстояния по бездорожью и труднодоступной местности.

В текущем году обязанность по установке счетчиков электроэнергии перешла с потребителей на сетевые организации. В АО «РЭС» усилена широкомасштабная работа по установке интеллектуальных систем учета электроэнергии.

Необходимо отметить, что использование современных автоматизированных систем учета имеет широкий функционал. Устанавливаемые приборы позволяют не только фиксировать потребление электричества, но и измерять параметры электрической сети, управлять нагрузкой, фиксировать нарушения режима работы и автоматически уведомлять об этом. Кроме того, одним из основных преимуществ интеллектуальных систем учета электроэнергии является возможность оперативно выявлять недобросовестных потребителей и исключать незаконное потребление электрической энергии.

Крупная партия новых автомобилей поступила на предприятие для оперативного и качественного решения задач по установке и запуску интеллектуальных систем учета электроэнергии.

В торжественной обстановке представителям филиалов АО «РЭС» вручили 26 единиц техники. 20 автомобилей «Соболь» и 6 автомобилей УАЗ уже в ближайшее время выйдут на линию.

Обновленный автопарк позволит помочь в решении глобальной задачи, стоящей перед АО «РЭС», по созданию общей автоматизированной системы, которая позволит контролировать потребление электрической энергии и отслеживать параметры режимов электрической сети, дистанционно осуществлять оперативное управление.