В суд направлено уголовное дело о заведомо ложном доносе в совершении тяжкого преступления, с искусственным созданием доказательств.

И.о. межрайонного прокурора Денис Вайн утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летней жительницы города Татарска Новосибирской области.

Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения).

По версии следствия, в августе 2020 года женщина обратилась в отдел полиции и сообщила о якобы совершенном в отношении нее тяжком преступлении – краже денежных средств и ювелирных изделий из ее дома.

При этом она создала доказательства проникновения в жилище и краже имущества: повредила входную дверь, разбросала вещи в доме, спрятала ювелирные изделия из шкатулки.

Все это женщина сделала, чтобы напугать приездом полиции своих соседей, с которыми у нее возникали конфликты.