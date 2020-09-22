Первая партия отечественного препарата «Гам-КОВИД-Вак» поступила в Новосибирскую область. Она предназначена для вакцинации медицинских работников, которые находятся в зоне риска: сотрудников скорой помощи, поликлиник, инфекционных госпиталей.

Вакцинация против коронавируса будет добровольной. Вакцина «Спутник V» двухкомпонентная, каждая доза состоит из двух флаконов, их содержимое вводится поэтапно с интервалом три недели. Это поможет выработать у вакцинированного человека иммунитет к коронавирусу сроком до двух лет.

По данным оперативного штаба на утро 21 сентября в регионе зафиксировано 12 526 случаев COVID-19 (+55 за минувшие сутки), в том числе 740 детей. 11 367 пациентов выздоровели (+44 за сутки). Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 71 год и женщины, им было 72 года, 76 лет и 84 года. Всего в регионе от COVID-19 умерли 417 человек.

