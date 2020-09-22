Большинство трагедий происходят не из-за возникшего пламени, а из-за задымления в жилищах. Сотрудники Главного управления МЧС России по Новосибирской области отмечают, что по истечению семи минут угарный газ и продукты горения способны навредить здоровью и даже лишить жизни человека. Кроме того, сам пожар легче затушить в самой начальной его стадии, что минимизирует материальные потери. Для оперативного и своевременного оповещения о задымлении в квартирах, частных домах и на дачах рекомендуется устанавливать АДПИ с GSM-модулем, который не только подаст громкий звуковой сигнал, но и автоматически направит сообщение по шести запрограммированным номерам телефонов, в том числе в единую дежурно-диспетчерскую службу на территории муниципального образования.



В Чановском районе около полуночи с 18 на 19 сентября в дежурную службу поступил сигнал с АДПИ о задымлении в квартире двухквартирного частного дома на ул. Юбилейная в отдалённом от райцентра селе Старые Карачи. Там проживала многодетная семья из семи человек с пятью детьми. На телефонные звонки оперативного дежурного муниципалитета хозяева не отвечали. Незамедлительно на место были направлены пожарно-спасательные подразделения, первыми прибыла добровольная пожарная команда Старокарачинского сельского совета. В это время в квартире присутствовало сильное задымление, как выяснилось - из-за подгорания продуктов питания. Добровольцы выключили оставленную без присмотра плиту, не допустив возможного возникновения пожара и дальнейшего распространения дыма. В самом жилье крепко спали двое взрослых, которые не слышали громкий звуковой сигнал датчика. Детей дома не было. В результате инцидента никто не пострадал.